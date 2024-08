"Nous devons montrer nos idées", annonce Brian Riemer avant le retour face à Minsk

L'entraîneur danois a considéré l'aller étroitement remporté à Budapest comme "un exemple typique d'un match européen à l'extérieur: c'est toujours difficile, un mauvais terrain, un autre ballon. C'est un environnement différent, et il y a beaucoup en jeu."

"Nous ne nous contenterons pas de défendre notre avance", a annoncé Riemer mercredi en conférence de presse. "Nous voulons gagner, le plus efficacement possible. J'ai expliqué à nos joueurs qu'il n'était pas question de rester derrière. Nous n'avons perdu que deux matchs dans notre stade depuis le début de la saison dernière. Devant nos supporters, nous devons montrer nos idées", s'est-il enhardi.

Riemer a d'ailleurs consacré son énergie à analyser l'adversaire, plutôt que de faire des plans d'avenir. "C'est une équipe capable de faire beaucoup avec peu. Ils récupèrent les deuxièmes balles, utilisent les opportunités en contre et sur phase arrêtée. Il faut être solide défensivement et dans le contre-pressing pour éviter les contre-attaques, et il s'agit d'être particulièrement attentif dans les moments de relâchement."

Blessé face à Malines le 17 août dernier, Francis Amuzu sera de retour dans le groupe anderlechtois pour affronter Minsk, même s'il "ne sera pas encore prêt à débuter".

Ce ne sera pas le cas de Jan Vertonghen, avec qui le club a décidé de "ne pas opter pour une solution à court terme" qui hâterait son retour d'une blessure tendineuse.

Marco Kana ne sera pas sur le terrain avant la fin de la prochaine trêve internationale.