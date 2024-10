Panathinaïkos-Chelsea est l'affiche de la deuxième journée

La deuxième des six journées de la phase de ligue de la Conference League de football se joue jeudi. Deux clubs belges, le Cercle Bruges et La Gantoise sont concernés.

Les Blues, qui figurent parmi les grands favoris de la compétition, doivent s'attendre à une chaude réception au Panathinaïkos Athènes.

La Fiorentina, finaliste de la précédente édition, se rend à Saint-Gall où les Italiens peuvent ambitionner un six sur six après avoir disposé des Gallois de The New Saints.

Parmi les outsiders, Guimaraes joue à Djurgarden, en Suède, le Betis Séville reçoit le FC Copenhague et les Alleamnds de Heidenheim se rend à Paphos, à Chypre.