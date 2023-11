Pas de but dans le derby brugeois, le Cercle reste devant le Club

Chez les Blauw & Zwart, Ronny Deila a préféré Joel Ordonez à Jorne Spileers dans l'axe de la défense et Raphael Onyedika et Hugo Vetlesen à la place d'Eder Balanta et Casper Nielsen dans l'entrejeu. Incertain, Thibo Somers était bien présent au Cercle et a gaspillé la première opportunité sur un coup franc de Flavio Nazinho (4e). De l'autre côté, Warleson a bloqué un tir central de Bjorn Meijer avant d'effectuer un solide sauvetage devant Andreas Skov-Olsen arrivé seul devant lui (12e). Par la suite, l'irritation a souvent pris le dessus sur la création d'occasion: Erik Lambrechts a sorti quatre cartes jaunes (deux à chaque équipe) alors qu'on a noté un tir sur le côté extérieur du poteau de Kevin Denkey (37e).

Malgré son moins bon classement, le Club était présenté comme le favori de ce duel et a tenu à le justifier après la reprise avec Igor Thiago (46e). Les Clubmen ne sont toutefois pas parvenus à enfermer leurs adversaires, qui se sont même retrouvés à trois contre deux sur un contre (57e). Servi par Hannes Van der Bruggen devant le gardien, Yann Gboho a frappé le ballon sur Simon Mignolet (59e). Après cet intermède, le Club est passé plusieurs fois près du premier but par Ferran Jutla (61e), Vetlesen (73e) et Meijer (90e+2) mais ils ont trouvé sur leur chemin Warlseon. Et quand Jutgla a surpris le gardien portugais, Senna Miangue a sauvé son camp in extrémis (85e).