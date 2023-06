Pep Guardiola heureux d'avoir reçu les félicitations d'une de ses idoles ... Julia Roberts

"Congratulations @pepteam for leading your team to be UCL champions. #pep #soccermom" (Félicitations à Pep d'avoir mené ton équipe au titre de champions de l'UCL (UEFA Champions League)), a écrit l'actrice devenue célèbre depuis le film Pretty Woman.

"J'ai trois idoles dans ma vie: Michael Jordan, Tiger Woods et Julia Roberts. Ce sont mes trois idoles" avait déclaré un jour Guardiola. "Julia Roberts est venue à Manchester il y a des années - pas dans les années 90 quand Sir Alex (Ferguson) gagnait des titres et des titres et des titres. Elle est venue pendant la période où nous étions meilleurs que United, pendant ces quatre ou cinq années, n'est-ce pas ? Et elle est allée voir Man United. Elle n'est pas venue nous voir. C'est pourquoi, même si je gagne la Ligue des champions, cela ne sera pas comparable au fait que Julia Roberts est venue à Manchester et n'est pas venue nous voir. Même si je gagne la Ligue des champions, ce ne sera pas comparable à la déception que j'ai eue."