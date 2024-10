Pour David Hubert, Anderlecht a "appliqué le plan de jeu d'une très bonne manière"

Rapidement menés au score, les Anderlechtois ont réagi pour s'imposer grâce à des buts de Luis Vazquez et Theo Leoni en première période. "Je ne sais pas si on peut parler d'exploit mais d'une très bonne prestation, oui. Les joueurs ont appliqué le plan de jeu d'une très bonne manière. Il y a eu des moments où nous avons développé du bon football, en trouvant les espaces et les joueurs libres et en faisant tourner le ballon. Nous marquons deux magnifiques buts."

En seconde période, Anderlecht a dû faire davantage le gros dos face aux assauts des Espagnols mais aussi eu des occasions en contre. "Nous avions prévu d'avoir des moments où nous allions devoir défendre en bloc en étant soudés et compacts et nous l'avons très bien fait. Nous avons eu des possibilités où, avec un peu plus de fraîcheur ou de justesse, nous aurions pu tuer le match. Quand je vois comment nous avons défendu le résultat en faisant les efforts nécessaires, c'est une des raisons pour lesquelles je suis fier", a conclu Hubert.