Pour Lewandowski, le sélectionneur polonais décidera "après l'entraînement"

"Tous les joueurs sont prêts à s'entraîner et je verrai ensuite avec l'équipe médicale" pour décider de la composition et si Robert Lewandowski est apte à commencer le match, vendredi au Stade olympique, crucial pour la qualification pour les huitièmes de finale.

"Il y a une grande différence entre le fait d'avoir le meilleur joueur du monde sur le banc de touche et le fait qu'il soit disponible pour jouer ou non", a poursuivi Probierz.

Interrogé à plusieurs reprises en conférence de presse sur le sujet, le sélectionneur n'a pas donné plus de précisions: "Nous prendrons une décision dans la journée. J'attends la décision de notre staff médical, j'espère qu'elle sera positive et j'espère que je l'alignerai demain".

"Robert est notre meilleur joueur depuis de nombreuses années et, à mon avis, c'est le meilleur joueur polonais de tous les temps", a-t-il souligné. Et d'ajouter: "Indépendamment de la qualité du jeu des autres, car (Adam) Buksa a fait un très bon match et a marqué contre les Pays-Bas, le fait est que Robert Lewandowski va changer notre approche générale et celle de nos adversaires".