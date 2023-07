Pour Ronaldo, le "championnat saoudien est meilleur que la MLS" où vient de signer Messi

Désormais, de nombreux joueurs tels que Karim Benzema, Marcelo Brozovic, N'Golo Kante, Roberto Firmino, Edouard Mendy et Ruben Neves ont marché dans ses traces, ainsi que l'entraîneur Steven Gerrard. "J'ai ouvert la voie vers la ligue saoudienne, et maintenant tous les joueurs viennent ici", a raconté le quintuple Ballon d'Or à la suite d'un match de préparation d'Al Nassr au Portugal.

Le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions a déclaré auprès d'ESPN qu'il ne comptait pas revenir en Europe, où il estime que la qualité du football est en baisse. "Le seul championnat valable et qui se porte toujours bien est la Premier League. Ils sont loin devant tous les autres championnats." Cristiano Ronaldo avait quitté Manchester United en décembre dernier, pour rejoindre la Saudi Pro League et Al Nassr.

"Dans un an, de plus en plus de joueurs viendront en Arabie saoudite. Dans un an, le championnat sera meilleur que les championnats turc et néerlandais." L'ancienne superstar du Real Madrid s'est même fendu d'un clin d'œil à son rival historique, Lionel Messi, qui vient de signer à l'Inter Miami aux États-Unis. "La ligue saoudienne est meilleure que la MLS", a-t-il ainsi lancé.