Pour Steven Defour, Malines a manqué d'audace

"Défensivement, noua avons été assez bons, mais nous étions trop nerveux en possession de balle. Je pense qu'en étant plus audacieux, on aurait pu faire mieux aujourd'hui", a déclaré l'entraîneur malinois. "L'Antwerp a très bien profité des moments où nous sortions. Avec Janssen, Kerk, Muja et Ekkelenkamp, ils disposent de très bons joueurs et nous avons eu du mal à les contrer".

Malines a eu du mal à se créer des occasions, comme cela a déjà été le cas cette saison. Defour espère donc du renfort offensif cet été. "Nous n'avons pas assez pesé sur le jeu dans le rectangle cette saison, cela s'est encore vérifié aujourd'hui. Cette saison, nous avons parfois bien joué au football, mais nous manquons de leaders en défense et surtout d'un attaquant de pointe".