Quique Setién: "Nous savions qu'Anderlecht serait un adversaire coriace"

"Nous savions que ça ne serait pas facile", a déclaré l'entraîneur espagnol Quique Setién après la rencontre. "Nous avons eu le contrôle du match en première mi-temps. Par la suite, nous leur avons laissé de l'espace et cela nous a posé problème. Nous avons ensuite encaissé mais nous avons de nouveau repris le match en mains à la fin. A ce niveau, si on baisse la garde un instant, on est sanctionné".

Le verdict tombera dans une semaine à l'issue du match retour qui se jouera au Stade de la Céramique, l'enceint du "Sous-marin jaune".

"Ce n'était pas un match facile mais un partage peut me convenir. Nous savions qu'Anderlecht serait un adversaire coriace. Nous pouvons toujours nous améliorer. Maintenant, nous devrons conclure à la maison, même si globalement, c'est du 50-50", estime Quique Setién.