Rafael Leao blessé à la cuisse droite

Selon la presse italienne, son absence pourrait être comprise entre deux et trois semaines.

Samedi, Leao a quitté ses coéquipiers après seulement huit minutes de jeu lors du match de la 12e journée à Lecce qui s'est soldé par un nul (2-2).

L'ailier de 24 ans a inscrit quatre buts cette saison, dont un en Ligue des champions mardi face au PSG battu 2 à 1 à San Siro.

Leao restera à Milan lors de la trêve internationale et pourrait donc manquer au moins les deux prochains matches de son club, en championnat contre la Fiorentina le 25 novembre et en Ligue des champions contre Dortmund trois jours plus tard.