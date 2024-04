Ralf Rangnick confirme des discussions avec le Bayern

L'ancien entraîneur de Manchester United a déclaré au média autrichien 90 Minutes qu'"il y avait eu des contacts" avec le Bayern, sans toutefois indiquer s'il serait ou non le futur titulaire du poste.

"Je me sens très bien" avec l'Autriche, a poursuivi Rangnick. "Pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'occuper (de l'intérêt de Munich) de manière intensive et spécifique".

"Si le Bayern me disait +on te veut+, je devrais me demander si c'est bien ce que je veux", a-t-il éludé.

Le sélectionneur de 65 ans aura fort à faire à l'Euro pour sortir d'un groupe relevé contre la France, les Pays-Bas et la Pologne.

Surnommé le "parrain du gegenpressing", ou contre-pressing, Rangnick a eu beaucoup d'influence sur le football allemand et ses entraîneurs ces dernières années.