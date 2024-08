Renato Sanches est prêté à son club formateur Benfica

Le Paris Saint-Germain et Benfica se sont mis d'accord sur le retour de Renato Sanches vers le club de la capitale portugaise. Le médian portugais est prêté par le PSG jusqu'en fin de saison. Benfica dispose d'une option d'achat.

La saison dernière, Renato Sanches, 26 ans, avait été loué à l'AS Roma mais sa saison n'avait pas été une franche réussite. Blessé dès son arrivée, il avait rechuté dès son retour et n'avait bouclé son année qu'avec 12 petits matchs et 1 but au compteur. Avec ce nouveau prêt, cette fois chez lui à Lisbonne, le médian portugais espère se relancer.

Le désormais ex-joueur du PSG avait été formé à Benfica où il avait entamé sa carrière professionnelle en octobre 2015. Il s'était révélé lors de l'Euro 2016, remporté par le Portugal, et avait décroché un transfert au Bayern Munich. Il était resté trois saisons en Bavière et disputé 53 rencontres, entrecoupées d'un prêt à Swansea en 2017-2018. Il avait ensuite rejoint le LOSC en août 2019avec qui il avait joué 91 matchs (7 buts et 10 assists) en trois sans remportant le titre de champion en 2021.