René Weiler de retour en Belgique avec le Servette: "Faire un match presque parfait"

Entraîneur d'Anderlecht entre juillet 2016 et septembre 2017, René Weiler, actuel entraîneur du Servette Genève, va revenir en Belgique le temps d'un soir à l'occasion du match retour du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions entre Genk et le club suisse mercredi.

Malgré le partage arraché au match aller (1-1), l'entraîneur suisse sait qu'un match complètement différent attend son équipe mercredi. "Cela s'annonce très chaud et il faudra faire un match presque parfait si nous voulons nous qualifier face à une très bonne équipe. J'ai vu Genk contre le RWDM et ils ont montré toutes leurs qualités. Ce que j'ai vu ne m'a pas surpris."

"Je me souviens d'avoir joué deux matches très difficiles contre Genk (deux victoires, ndlr.) mais on ne peut pas faire de comparaison. Au final, nous avions gagné le titre avec Anderlecht mais ce ne sont que des souvenirs", a confié Weiler mardi en conférence de presse dans les travées de la Cegeka Arena.

Une tâche que s'annonce compliquée pour les Genevois qui ont fait le déplacement sans Keigo Tsunemoto, Miroslav Stevanovic et Alexander Lyng, tous les trois blessés. Timothé Cognat est lui incertain tandis qu'Enzo Rivelli jouera avec un nez cassé. "Nous devons vivre avec les absences et j'ai d'autres joueurs qui sont prêts à se montrer. Nous avons eu des matches très intenses et c'est ce qui peut arriver quand on joue tous les trois jours", a conclu Weiler