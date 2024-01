Rennes élimine Marseille aux tirs au but

Rennes, sans Arthur Theate, suspendu, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football en éliminant l'Olympique de Marseille aux tirs au but, dimanche. Le temps règlementaire s'était achevé sur le score de 1-1.

Jordan Veretout a ouvert le score pour l'OM (29e). En fin de première période, Benjamin Bourigeaud a manqué un penalty pour Rennes (45e+4). Martin Terrier (53e) a égalisé en début de seconde période.

La séance de tirs au but a été longue: les huit premiers tireurs de chaque équipe ont marqué. Le neuvième de l'OM, Samuel Gigot (ex-Courtrai et La Gantoise) a tiré sur la transversale. Dans la foulée, Mahamadou Nagida a converti son tir et envoyé Rennes en huitièmes de finale, où les Bretons se rendront à Sochaux.