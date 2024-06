Roberto Martinez souligne "la performance collective" portugaise face aux Tchèques

"On a eu 70% de possession, on les a obligés à défendre par nos choix. Et les joueurs sortis du banc ont montré qu'on avait beaucoup d'options et une équipe très compétitive", a expliqué l'ancien patron des Diables Rouges.

"Techniquement et tactiquement, on a fait un très bon match. Il y a eu 13 corners à zéro, huit tirs cadrés à un. On a contrôlé le match et on n'a pas laissé les Tchèques profiter de leur but", a-t-il ajouté.

"Ce qui me plaît le plus, c'est que nous avons été une équipe. Nous sommes restés disciplinés quand on a été menés 1-0. On aurait pu jouer individuellement, mais on ne l'a pas fait. On est restés une équipe", a aussi jugé le sélectionneur du Portugal.