Saint-Trond recrute l'international japonais Shogo Taniguchi

Taniguchi, 33 ans, évoluait à Al Rayyan depuis janvier 2023. Avant cela, il avait joué pendant neuf ans au Kawasaki Frontale, avec qui il a remporté quatre titre de champion. Entre 2014 et 2019, il avait disputé 155 rencontres de suite, la deuxième plus longue série pour un joueur de champ au Japon, a souligné le STVV. Le défenseur compte 28 apparitions en équipe nationale et a pris part au Mondial 2022 au Qatar.