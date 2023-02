Scott Parker introduit Sowah et Odoi dans le onze brugeois qui va affronter Benfica

Sowah remplace Roman Yaremchuk aux avant-postes. L'Ukrainien avait connu des difficultés contre l'Union lors du dernier match de championnat de Bruges. Odoi prend quant à lui la place de Rits au milieu de terrain.

Simon Mignolet se tiendra entre les perches avec le même quatuor que vendredi dernier, de gauche à droite: Bjorn Meijer, Brandon Mechele, Jack Hendry, Clinton Mata. En guise de pare-choc, Raphael Onyedika sera donc accompagné de Denis Odoi et Hans Vanaken fera la liaison avec les trois joueurs offensifs: Kamal Sowah, Noa Lang et Tajon Buchanan.

Dans un système similaire, l'entraîneur de Benfica Roger Schmidt a également fait deux changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée en Coupe du Portugal contre Braga (2-1 a.p.), jeudi. Récemment revenu de blessure, Gonçalo Ramos prend la place de Gonçalo Guedes à la pointe de l'attaque. Au milieu de terrain, Rafa Silva reprend son poste aux dépens de David Neres.

Odyesseas débutera dans les cages, protégé par Alex Grimaldo, Nicolas Otamendi, Antonio Silva et Alexander Bah et le duo de Florentino et Chiquinho devant ceux-ci. Fredrik Aursnes, Joao Mario et Rafa Silva devront nourrir l'attaquant de pointe, Gonçalo Ramos

Le Club de Bruges dispute pour la première fois la phase à élimination directe de la Ligue des Champions moderne. Les Blauw en Zwart espèrent prendre la main avant le match retour prévu le 7 mars à Lisbonne. Compositions: