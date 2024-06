Sergio Conceicao quitte le FC Porto sept ans après son arrivée

D'après les médias, Conceicao pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille et être remplacé à Porto par son adjoint Victor Bruno.

Avec les Dragons, Conceicao a engrangé 11 trophées dont une Coupe du Portugal remportée le 26 mai face au Sporting (2-1) et trois titres de champion national (2018, 2020 et 2022). Mais Porto a terminé cette saison le championnat à la 3e place, à 18 points du champion, le Sporting.

En tant que joueur, l'ancien milieu de terrain a évolué à Porto et joué plusieurs saisons en Italie (Lazio Rome, Parme et Inter Milan) mais aussi au Standard entre 2004 et 2007. Il a terminé sa carrière au PAOK Salonique en 2009, avant de devenir entraîneur l'année suivante.

Il a entraîné plusieurs clubs portugais avant de prendre les rênes du FC Nantes pendant sept mois, à la fin de la saison 2016-2017.