Silvio Proto: "Un plaisir de revenir dans le club qui m'a permis d'éclore"

"C'est un plaisir de revenir dans le club qui m'a permis d'éclore", a expliqué l'ex-Diable Rouge. "Mon objectif est de former des jeunes gardiens, de les faire jouer en Pro League quand ils en seront capables. Le but est de trouver et de former des jeunes talents, de les faire monter, au moment voulu, dans notre équipe première. J'aimerais arriver à aider des jeunes à faire mon parcours au club."

"L'arrivée de Nicolas Frutos, de Silvio Proto et d'Enzo Scifo dans la structure du club n'est pas du tout déstabilisant en ce qui me concerne, c'est au contraire une source d'énergie", a souligné Frédéric Taquin, l'entraîneur de La Louvière. "Je me sens très bien dans le club, j'ai une totale confiance dans le groupe et dans les transferts. Nous allons grandir dans notre nouvelle série sereinement. Toute montée impose du changement: nous sommes entrés dans une autre course, avec des voitures plus puissantes et des pilotes plus rôdés."