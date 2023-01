Soulier d'Or - Wouter Vrancken remporte le prix d'Entraîneur de l'année

(Belga) Wouter Vrancken a été élu Entraîneur de l'année lors du 69e Gala du Soulier d'Or mercredi à Anvers. L'entraîneur du Racing Genk succède à Felice Mazzu.

Vrancken, 43 ans, s'est distingué la saison dernière avec Malines qu'il avait mené à la 7e place, qualifiant le club pour les Europe Playoffs. Passé de Malines à Genk l'été dernier, Vrancken a redonné des couleurs aux Limbourgeois après une saison compliquée et permis au Racing d'occuper actuellement la première place de la Jupiler Pro League avec 55 points et seulement deux défaites en 21 matches. Vrancken, élu Entraîneur de l'année pour la première fois, figure également parmi les trois finalistes pour le Trophée Raymond Goethals, qui récompense le meilleur entraîneur belge de l'année, aux côtés de Carl Hoefkens et Karel Geraerts. L'entraîneur limbourgeois a récolté 558 points pour devancer Felice Mazzu, passé par l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht en 2022, 2e avec 438 points. Karel Geraerts, l'actuel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, est 3e avec 267 points. (Belga)