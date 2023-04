Statu quo entre le RWDM et Beveren, larges vainqueurs au Lierse et contre le Beerschot

Le RWDM et Beveren ont chacun remporté leur match samedi, dans le cadre de la 8e journée des promotion playoffs en Challenger Pro League. Le leader molenbeekois a remporté son déplacement au Lierse, 0-3, tandis que Beveren a disposé du Beerschot, 3-0. L'écart reste d'un point entre les deux candidats à la montée en Jupiler Pro League, à deux journées du terme.

Le RWDM s'est vite rassuré dans une rencontre qui aurait pu s'avérer piégeuse, en déplacement au Lierse. Botella, qui a remplacé El Ouahdi parmi les titulaires en dernière minute, n'a pas tremblé lorsque Biron lui a offert une balle de but (9e). Le passeur s'est mué en buteur, en réussissant un festival dans la défense lierroise avant de contourner le gardien et marquer dans le but vide (28e). À la reprise, Hazard a décoché des vingt mètres une frappe piégeuse qui a crucifié De Smet (48e).

À Beveren, il n'a fallu que quelques secondes en deuxième période pour qu'un contre mené par Barry soit conclu par Mbokani au cœur de la défense anversoise (46e). Les rôles ont été inversés ensuite, et Barry, oublié au milieu des défenseurs du Beerschot, a converti le centre de Mbokani (57e). Ribeiro Costa a manqué l'opportunité d'alourdir la marque sur pénalty, en envoyant une panenka au-dessus du cadre (74e), quelques instants avant l'exclusion du capitaine anversois Van den Bergh (76e). En fin de match, Mbokani a enfoncé le clou, en faisant preuve de sang-froid, seul face à Lathouwers (87e).