Steve Clarke s'incline face à la supériorité allemande: "Une performance exceptionnelle"

"L'Allemagne a été exceptionnelle et malheureusement, nous ne pouvions être à leur hauteur. La première période nous a vite échappé. Nous n'arrivions pas à nous installer dans la rencontre."

L'Écosse se tourne désormais vers l'avenir, et ses deux derniers matchs de poule qui devraient être plus abordables. "Notre tâche est à venir. Nous devons nous concentrer sur cela. Ce qui compte, c'est la réaction. L'objectif est de prendre quatre points lors des deux prochains matches contre la Hongrie et la Suisse."