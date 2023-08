Stop ou encore pour La Gantoise, Genk et le Club de Bruges ?

La Gantoise, Genk et le Club de Bruges sauront ce soir si leur parcours européen peut se poursuivre ou si leur saison sur la scène européenne s'arrêtera aux portes de la phase de poules de la Conference League, le 3e niveau européen.

Le Club de Bruges a aussi de bonnes chances de passer le cap après un succès à Osasuna (1-2) à l'aller. C'est à domicile eux, à partir de 20h30, que les Brugeois tenteront de valider une place dans les poules.

Le tirage au sort de cette phase de poules aura lieu vendredi (14h30) à Monaco en Suisse au siège de l'UEFA, l'Union européenne de football et concernera 32 équipes, soit les 22 équipes qualifiées à l'issue des barrages et dix clubs de l'Europa League battus eux dans leur dernier tour de playoffs, dont le perdant du duel entre l'Union St-Gilloise et Lugano. Les Unionistes sont en Suisse ce soir (21h00) après une victoire 2-0 en Belgique à l'aller.

Les têtes de série seront connues le matin du tirage.