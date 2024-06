Sven Vandenbroeck nommé nouvel entraîneur de Zulte Waregem

"Je sais qu'un grand défi m'attend au Essevee, mais je suis devenu entraîneur pour l'adrénaline et le défi", a réagi Vandenbroeck. "Je vais maintenant apprendre à connaître tout le monde, et l'objectif sera de bien se préparer en vue du championnat".

Ancien milieu de terrain passé notamment par Malines et le Lierse, Vandenbroeck a mis fin à sa carrière de joueur en 2014 pour devenir entraîneur. Après une expérience en tant qu'adjoint à OH Louvain, il a entraîné différentes équipes africaines et saoudiennes, comme la sélection zambienne ou plus récemment le Wydad Casablanca. Le natif de Vilvorde était notamment sur le banc des Marocains pour la finale de la Ligue des Champions africaine 2023, perdue contre les Égyptiens d'Al Alhy. Depuis février 2024, Vandenbroeck était l'entraîneur du Lierse.