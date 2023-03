Teddy Teuma, le capitaine de l'Union St-Gilloise "très fier de son équipe"

"Malgré la performance et que ce soit mérité, cela reste un très grand exploit", a souligné le milieu de terrain au micro de la RTBF. "Il faut profiter de ses moments là. Ils peuvent être rares dans une carrière. C'est un moment exceptionnel. Je n'aurais jamais cru arriver jusqu'ici. Mais, et c'était le discours d'avant match, si on est là c'est qu'on a une carte à jouer et ce n'est pas pour rien. On a prouvé qu'on méritait notre place. Je suis très fier de l'équipe, très fier de la performance et du public parce que malgré tout ce n'était pas facile et on a sorti un très grand match ce soir. Maintenant, il ne faut pas se fixer de limites. A nous de continuer à grandir étape par étape."