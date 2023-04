Toby Alderweireld: "Nous avons déjà gagné la Coupe, mais nous restons ambitieux"

"C'est fantastique. Nous décrochons le premier prix que nous pouvons remporter", déclare Toby Alderweireld. "Quand j'ai signé mon contrat, c'était facile de dire que je voulais gagner des trophées, mais nous y sommes arrivés".

Passé par l'Ajax, l'Atletico Madrid et Tottenham, l'ancien Diable Rouge a déjà un palmarès bien garni. "Mais cette victoire est peut-être la plus belle. C'est aussi grâce au groupe. Je le dis du fond du coeur: c'est le plus chouette groupe que j'ai connu durant ma carrière. C'est un rêve qui se réalise. Nous n'avons pas joué notre meilleur match, mais ce n'est pas le plus important. Ce soir, nous allons en profiter, et ensuite nous allons nous tourner vers mercredi et le premier match des playoffs contre l'Union".