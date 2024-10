Trossard seul revenant par rapport à septembre: "Leandro peut avoir plusieurs rôles"

En septembre, Trossard avait fait les frais des essais de Tedesco qui avait appelé Julien Duranville et Arne Engels. "Je l'avais prévenu en septembre qu'il ne serait pas repris car je voulais voir de nouveaux joueurs. Leandro peut avoir plusieurs rôles dans l'équipe. Il est plus à l'aise à la gauche mais il peut aussi jouer derrière l'attaquant ou en pointe. Nous avons deux matches et il faudra voir quelle équipe sera alignée mais je le vois plus dans un rôle sur le flanc gauche pour le moment."

Tedesco attend aussi du joueur d'Arsenal qu'il s'impose comme un des leaders de l'équipe avec les absences des deux capitaines Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. "Mais c'est aussi le cas de Youri Tielemans, Wout Faes ou encore Timothy Castagne. Amadou Onana, même s'il est encore jeune, peut aussi remplir ce rôle car c'est un leader naturel. Nous avons une équipe jeune et avons besoin de plus de leaders."