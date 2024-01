Tsuyoshi Watanabe, Koki Machida et Zion Suzuki dans la sélection du Japon

La Gantoise devra se passer de Tsuyoshi Watanabe à la reprise, puisque le défenseur japonais a été convoqué par son sélectionneur Hajime Moriyasu pour la Coupe d'Asie qui se jouera du 12 janvier au 10 février au Qatar. Koki Machida de l'Union Saint-Gilloise et le portier de Saint-Trond Zion Suzuki seront également parmi les représentants du championnat de Belgique chez les Samurai Blue.

L'entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi, s'est étonné de la sélection de Kaoru Mitoma pour la Coupe d'Asie. L'ailier s'était blessé le 21 décembre à la cheville et une absence de quatre à six semaines était attendue. Hajime Moriyasu a cependant soutenu que Mitoma pourrait faire son retour au cours de la compétition.

Takehiro Tomiyasu (ex-Saint-Trond), Wataru Endo (ex-Saint-Trond), Keito Nakamura (ex-Saint-Trond), Junya Ito (ex-Genk), Kaoru Mitoma (ex-Union) et Ayase Ueda (ex-Cercle de Bruges) donneront quelques accents belges supplémentaires à l'équipe nationale japonaise

Les grands absents de la sélection sont Kyogo Furuhashi, le buteur du Celtic Glasgow, et Daichi Kamada (ex-Saint-Trond), milieu de terrain de la Lazio. Le Japon fait partie du groupe D avec l'Indonésie, l'Irak et le Vietnam, et se met en quête d'un cinquième titre continental.

- La liste des 26 joueurs sélectionés -

Gardiens de buts: Daiya Maekawa (Vissel Kobe), Zion Suzuki (Saint-Trond), Taishi Brandon Nozawa (FC Tokyo)