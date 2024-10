Turquie, Ukraine et Tchéquie s'imposent, Islande et pays de Galles partagent

L'Ukraine accueillait la Géorgie, vendredi, dans le cadre de la troisième journée du groupe 1 de la Ligue B de la Ligue des Nations. Invaincue jusqu'à présent, la Géorgie a cette fois dû s'incliner 1-0. Mykhaylo Mudryk a inscrit l'unique but de la rencontre (35e). Dans l'autre rencontre de ce groupe 1, la République Tchèque s'est imposée 2-0 face à l'Albanie. Tomas Chory a inscrit un doublé pour les Tchèques (3e, 63e).

À mi-parcours, Géorgie et République Tchèque occupent conjointement la tête du classement avec 6 points. Ukraine et Albanie suivent avec 3 points.

Dans le groupe 4, le pays de Galles a partagé 2-2 en Islande. Brennan Johnson (11e) et Harry Wilson (29e) avaient offert un avantage de deux buts aux Gallois, mais Logi Tomasson (69e) puis Danny Ward (72e, contre son camp) ont permis aux locaux de revenir au score. Dans le même temps, la Turquie s'est imposée 1-0 face au Monténégro, Irfan Can Kahveci inscrivant le seul but de la rencontre en deuxième période (69e).