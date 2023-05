Un départ tonitruant a offert la victoire 0-2 à l'Inter dans le derby milanais des demies

Chez les Rossoneri, Stefano Pioli a remplacé Rafael Leao, blessé, par Alexis Saelemaekers, qui cédera sa place à Divock Origi (60e). Charles De Ketelaere est resté spectateur. Dans l'autre camp, Simone Inzaghi a reconduit son duo d'attaque Lautaro Martinez-Dzeko, laissant Romelu Lukaku sur le banc jusqu'à la 70e. Le coach interiste a vite été rassuré puisque le Bosnien a placé une volée du gauche dans la lucarne sur un ballon aux six mètres d'Hakan Calhanoglu (8e, 0-1). Un début de match d'autant plus foudroyant pour l'Inter que, sur un contre rapide, Federico Dimarco a permis à Mkhitaryan de marquer son deuxième but en C1 (11e, 0-2). Les Nerazzurri étaient les patrons du terrain et sur une action tambour battant, Calhanoglu a frappé le poteau et une claquette de Mkhitaryan a été repoussée par Mike Maignan (15e). Ne relâchant pas la pression, les Interistes ont entravé les tentatives de construction de Milanisti, qui se sont repris doucement en mettant enfin l'intensité nécessaire.

De retour des vestiaires, l'AC s'est montré plus enthousiaste, mais une frappe enroulée de Messias a filé de peu à côté du cadre (51e) et une conclusion de Sandro Tonali a percuté le poteau (63e). Entre-temps, Maignan a eu une bonne intuition en sortant à propos devant Dzeko (53e). S'ils ont continué à remporter un plus grand nombre de duels, les Rossoneri n'ont pas été efficaces face à des Interistes, qui défendaient avec rigueur. Finalement, l'Inter a repris le contrôle de la partie et a fait circuler le ballon avec habileté.