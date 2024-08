Un supporter de l'Antwerp également blessé par du matériel pyrotechnique

"Un triste exemple des dangers que ces actions peuvent représenter et des conséquences graves qu'elles peuvent entraîner", a déclaré l'Antwerp dans un communiqué sur son site. "Le club travaille actuellement, en collaboration avec l'équipe hôte et les services de sécurité, pour identifier et punir les responsables. Le RAFC a déjà contacté la victime, lui apportera son soutien autant que possible, et lui souhaite un prompt rétablissement."

L'Antwerp réitère qu'il "se dissocie de toute action illégale mettant en danger la sécurité de chacun dans un stade de football. Ces dernières années, le club a beaucoup investi pour créer un environnement sûr et pour identifier les personnes responsables. Cela se fait en concertation avec toutes les autorités compétentes, tant dans le milieu du football qu'à l'extérieur. Nous continuerons à le faire et à renforcer ces efforts."