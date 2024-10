"Une soirée historique et magique" pour le Cercle Bruges et Miron Muslic

Un triplé de Kevin Denkey, un doublé de Gary Magnée et un but d'Alan Minda ont permis au Cercle de s'imposer. "Nous avons exécuté notre plan presque à la perfection. Ces trois derniers jours, nous avons regardé les derniers matches de Saint-Gall. Nous avions à chaque fois vu une équipe bien organisée et structurée. Mais nous les avons dominés. Nous avions un très bon plan. Nous savions comment les attaquer et les pousser à la faute. Tous nos buts ont été marqués après des récupérations de balle et nous avons joué facilement sous leur pression."

L'Autrichien a également trouvé les bons mots pour ses joueurs avant le match. "Nous avons encore parlé du fait que nous avons travaillé dur ces dernières années pour arriver ici. Cela nous a coûté six matches de qualifications. Nous voulions juste prendre du plaisir en montant sur le terrain et ça nous a souri."