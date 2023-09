Victoire pour l'Atalanta contre Rakow avec de Ketelaere buteur

L'Atalanta s'est imposé 2-0 à l'occasion de sa rencontre du groupe D les opposant au club polonais de Rakow. Titulaire, Charles de Ketelaere a disputé la quasi-entièreté du match et inscrit le but d'ouverture (49e). L'autre but des Italiens a été inscrit par Ederson (66e). Avec cette victoire les hommes de Gasperini prennent la tête du groupe D et la partagent avec le Sporting Portugal, vainqueur en déplacement à Sturm Graz (1-2).