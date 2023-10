Vinicius Jr. prolonge son contrat auprès du Real Madrid jusqu'en 2027

Vinicius est arrivé à la Casa Blanca en 2018 de Flamengo dans son Brésil natal, alors qu'il était âgé de seulement 18 ans. Sur ses six premières années avec le club, il a joué 235 matches, inscrivant 62 buts et distribuant 67 passes décisives. Le 6e du classement du dernier Ballon d'Or a également remporté 9 trophées parmi lesquels une Ligue des Champions et deux titres de champion d'Espagne.

Alors que sa place sur l'aile gauche de l'attaque madrilène avait été menacée par l'arrivée d'Eden Hazard en 2019, le Brésilien s'est progressivement imposé comme un élément indispensable de Los Blancos. Il a notamment marqué en finale de la Ligue des Champions 2022 qui a vu le Real remporter sa 14e coupe aux grandes oreilles.