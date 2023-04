Virton au bord de la relégation après sa défaite à Deinze

En fin de saison régulière de la Challenger Pro League, les six premières équipes se sont qualifiées pour le barrage de promotion pour la Jupiler Pro League. Et les six dernières (de 7 à 12) jouent pour le maintien dans le barrage de relégation. Le club qui termine dernier est irrévocablement relégué en National 1, la première division amateur.

Virton est 6e et dernier du groupe de relégation avec 21 points à deux journées de la fin. Les U23 du Standard et leurs homologues de Genk comptent 26 points et ne sont donc pas encore totalement hors de danger. Le SL16 FC (en déplacement le 5 mai) et Genk B (à domicile le 12 mai) sont les deux derniers adversaires de l'équipe gaumaise, qui devra réussir un six sur six et compter sur des faux pas des autres pour se sauver. Deinze, avec 43 points et la 2e place du groupe de relégation, est sauvé depuis un certain temps.