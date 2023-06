Virton confirme le rachat du club par l'international français N'Golo Kanté

"Poussé par sa passion du football, la volonté de N'Golo Kanté est de poursuivre la structuration du club en vue de consolider ses fondations, stabiliser le staff et renouer à terme avec la tradition de formation du RE Virton, via son Académie des Jeunes. Le club vise à assoir son ancrage local en vue de devenir une locomotive du football en Gaume et dans la province du Luxembourg", a écrit le club gaumais dans son communiqué.