Wolfsburg se sépare de son entraîneur Niko Kovac

Kovac, 52 ans, fait les frais de la défaite 1-3 contre Augsbourg samedi en championnat. Les Loups occupent actuellement la 14e place en Bundesliga avec 25 points, six de plus que Mayence, 16e et barragiste, et sept de plus que Cologne, 17e et premier relégable avec huit rencontres encore à disputer.

"Nous avons pris la décision de mettre fin à notre collaboration après une analyse interne du match et de notre situation. Nous estimons qu'il est nécessaire de donner maintenant une nouvelle impulsion à l'équipe afin de stabiliser la situation", a déclaré Marcel Schäfer, le directeur général du club, cité dans le communiqué.