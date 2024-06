Yakin, heureux de la victoire suisse, reste prudent: "On devra être encore meilleur"

Le sélectionneur de la Nati est heureux de cette première victoire qui va booster le moral de ses troupes avant l'Écosse: "Ce n'est pas facile de jouer contre l'Allemagne (l'Écosse a perdu 5-1 lors du match d'ouverture vendredi, ndlr). Mercredi prochain, ce sera un match totalement différent. C'est important de remporter ce premier match, mais je n'étais pas heureux de notre seconde mi-temps. On devra être encore meilleur la semaine prochaine".

"Je fais un lien entre football et échecs et aujourd'hui, je peux dire que notre stratégie était la bonne. On a utilisé cette formation pour une raison particulière, on voulait tirer le meilleur de nos forces et on leur a mené la vie dure durant cette première période. On pensait qu'ils feraient entrer Bendeguz Bolla pour nous mettre sous pression et ils l'ont fait. Mais nous avions des joueurs offensifs frais à mettre au jeu pour garder le ballon."