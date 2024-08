Yann Sommer ne défendra plus le but de l'équipe de Suisse

Âgé de 35 ans, l'actuel gardien de l'Inter Milan est apparu en sélection suisse en mai 2012 à l'occasion d'un amical face à la Roumanie (défaite 0-1).

Il a participé à la Coupe du monde 2014 au Brésil (huitième de finale), 2018 en Russie (huitième de finale) et 2022 au Qatar (huitième de finale), ainsi qu'aux championnats d'Europe 2016 en France (huitième de finale), 2021 dans toute l'Europe (quart de finale) et 2024 en Allemagne (quart de finale). Il est le gardien de but le plus souvent sélectionné de l'histoire de l'équipe nationale suisse.