Youth League : Genk défiera l'Atlético Madrid en 8e? de finale

Les jeunes de Genk étaient engagés dans la voie des champions nationaux où ils ont éliminé successivement les Tchèques du Slavia Prague et les Nord-Irlandais de Coleraine. Les troupes de Sébastien Pocognoli sont ensuite venues à bout de la Juventus, deuxième de son groupe de la voie de la Ligue des Champions, où les poules sont les mêmes que celles des équipes premières. Ce succès, obtenu aux tirs au but, leur a ouvert les portes des huitièmes de finale, où l'on retrouve les huit vainqueurs de groupes de la voie de la Ligue des Champions et les huit qualifiés à l'issue des barrages.

Le duel entre les jeunes Madrilènes et les jeunes Limbourgeois se jouera le 28 février ou le 1er mars. Le vainqueur du match entre Genk et l'Atlético se déplacera ensuite, en quarts de finale (14 ou 15 mars), chez le gagnant de la rencontre AC Milan/Rukh Lviv.

Le 'Final Four' se tiendra à Nyon du 21 au 24 avril.

Les jeunes du Club Bruges ont été éliminés en terminant troisièmes de leur groupe.