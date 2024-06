Adrien Dumont de Chassart ne passe pas le cut au Rocket Mortgage Classic

Dumont de Chassart a réalisé un deuxième tour en 74 coups, deux au-dessus du par, avec trois birdies et cinq bogeys pour finir à la 124e place, insuffisant pour passer le cut et disputer les deux derniers tours. Le Brabançon wallon, sélectionné pour les Jeux Olympiques de Paris, termine avec un total de 146 coups.

L'Anglais Aaron Rai et l'Américain Akshkay Bhatia se partagent la tête après deux tours. Ils comptent deux coups d'avance sur le Sud-Africain Erik van Rooyen et les Américains Taylor Montgomery, Troy Merritt et Cameron Young.