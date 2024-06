Angleterre: concentration "alarmante" d'E. coli dans la Tamise

La concentration de bactérie E. coli dans la Tamise, en Angleterre, a atteint un niveau "alarmant" à cause de rejets d'eaux usées, dénonce vendredi le groupe River Action, à quelques jours d'une célèbre compétition d'aviron qui doit avoir lieu sur ce fleuve.

Selon le groupe River Action, qui demande "une action urgente" au prochain gouvernement britannique, la régate royale d'Henley ne va pas être épargnée. Cette course d'aviron est un rendez-vous prisé de l'aristocratie anglaise qui se déroule chaque année début juillet, sur la Tamise, à l'ouest de Londres.

Les analyses effectuées par "les scientifiques citoyens" de River Action "ont révélé des niveaux alarmants de bactéries E.coli provenant de la pollution des eaux usées" dans la partie de Tamise où doit avoir lieu la course à partir de mardi, écrit le groupe dans un communiqué.

Les niveaux de Escherichia coli, une bactérie fécale, sont selon ces tests "plus de 27 fois plus élevés" que le plus mauvais seuil de l'Agence gouvernementale de l'environnement.

River Action, qui se présente comme un groupe "engagé à résoudre le grave problème de la pollution des rivières au Royaume-Uni", souligne qu'environ 4.000 rameurs prennent part à des courses de qualification dès vendredi.