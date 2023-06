Athlétisme: Ingebrigtsen, Ta Lou, les temps forts attendus du meeting de Lausanne

"Je me réjouis de l'affronter, je ne sais pas encore si le 1.500 m va lui convenir, a déclaré Ingebrigtsen en conférence de presse jeudi. Le 1.500 m est un carrefour pour les athlètes, qui réunit des spécialistes du 800 m à ceux du 5.000 m en passant par le steeple, et c'est très bien pour spectacle. Je m'attends à ce qu'il soit rapide."

À 34 ans, Marie-Josée Ta Lou brille en ce début de saison, où elle s'est montrée la plus rapide sur 100 m (10.75), alors que ses rivales jamaïcaines (Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah, Shericka Jackson) ont peu couru et attendent les sélections jamaïcaines pour se dévoiler (6-9 juillet).

"Je suis en super forme, cette année avec mon coach on essaie de nouvelles choses, a-t-elle indiqué. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter des Jamaïcaines ou des Américaines. Je n'ai pas besoin d'une concurrence précise. Peu importe qui court contre moi. Je prends ces compétitions comme de l'entraînement. La priorité n'est pas de courir contre les autres mais plutôt contre moi-même."

- Nouveau clash sur 100 m haies -

Alors que les sprinteurs et sprinteuses s'évitent souvent en début d'été, les cadors du 100 m haies multiplient les affrontements spectaculaires.

Cinq des dix meilleures au classement mondial s'alignent à Lausanne, dont les deux stars, la Porto-Ricaine Jasmine Camacho-Quinn (championne olympique) et la Nigériane Tobi Amusan (championne du monde et recordwoman du monde).

"Sur les haies c'est important de s'affronter entre meilleures, car nous ne sommes pas si nombreuses comme spécialistes", a indiqué Camacho-Quinn.

"On a l'habitude de ces courses, j'aurai peut-être couru dix fois contre les mêmes filles en fin de saison. Mais je n'ai pas besoin d'être à fond tout le temps. Ça dépend du moment de la saison, parfois on est un peu blessées, parfois on gagne, parfois on perd, ce n'est pas grave. C'est surtout de la préparation pour les Mondiaux (à Budapest, du 19 au 27 août)."