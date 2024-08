Avec le concours général individuel, Simone Biles signe sa sixième médaille d'or olympique

Biles a obtenu un score de 59,131 points, devançant la Brésilienne Rebeca Andrade (57,932 points) et sa compatriote Sunisa Lee (56,465 points). À 27 ans, elle est la plus âgée des championnes du concours général depuis 1952. Avec ses six médailles d'or, elle se rapproche de la légende russe de la gymnastique Larisa Latynina, qui a remporté neuf titres olympiques pour l'Union soviétique entre 1956 et 1964. Biles participera encore à trois autres finales dans ces Jeux.

Victime de "twisties" (pertes de repère dans l'espace) cette année-là, Biles avait renoncé à plusieurs épreuves.

Maellyse Brassart n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du concours général à Paris. Notre compatriote a terminé 37e des qualifications avec un score de 51,199 points. Seules les 24 premières se qualifiaient pour la finale.