Bakary Samaké, 19 ans et déjà pro: "La boxe m'a permis de m'exprimer"

L'ascension a été expéditive pour l'ancien enfant tout chétif et peu sociable. "J'étais réservé on va dire, et la boxe m'a permis de m'exprimer, entre guillemets", développe-t-il. "C'est vraiment la sensation d'être dans le ring qui me plaît. Toi et l'adversaire, c'est instinctif."

Dès ses débuts, son potentiel semble évident. "Il bougeait bien, il était pas mal. Il avait un truc qui me disait: +cet enfant finira champion+", se remémore Issa Samaké.

"C'était fait pour lui", résume-t-il.