Barbara Minneci satisfaite de sa performance et de sa 7e place: "Stuart en a profité"

Barbara Minneci a terminé ses Jeux Paralympiques à Paris samedi avec une septième place dans la compétition de freestyle (Grade III). La Bruxelloise de 55 ans était satisfaite de son passage et de la performance de son cheval Stuart. "Nous avons pris du plaisir. C'était le plus important", a-t-elle déclaré après la compétition.

A Paris, la Bruxelloise a participé à ses quatrièmes Jeux paralympiques, après Londres (2012), Rio de Janeiro (2016) et Tokyo (2021). Elle a beaucoup apprécié cette édition. "Les stades pleins dans toutes les compétitions, j'ai trouvé ça incroyable. On peut faire une comparaison avec Londres, c'était aussi comme ça. J'aime que le public soit aussi enthousiaste. Ce ne sont pas de simples spectateurs, mais de véritables supporters. Je vois un avenir positif. C'est un effet boule de neige. Plus les gens s'intéresseront au para-sport, plus le sport évoluera."

Minneci ne voulait pas se projeter trop loin dans l'avenir. "Pour Stuart, nous avons établi un programme qui n'inclut plus Los Angeles. Il a 15 ans et il est trop vieux pour un voyage aux États-Unis. Je le suis peut-être aussi. Nous verrons bien", a-t-elle conclu.