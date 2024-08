Basket: premier accroc pour les Bleues, battues par l'Australie avant l'Allemagne en quarts

Un de chute, sans conséquence. Cette défaite aurait pu placer les États-Unis sur le chemin des Françaises vers la finale, mais elles y ont finalement échappé au moment du tirage au sort dimanche soir: les Bleues joueront contre les Allemandes, avant une potentielle demi-finale contre l'Espagne ou la Belgique et un match pour la médaille d'or contre les Américaines, immenses favorites.

"On avait besoin de ça aussi, je pense, parce qu'avoir un chemin trop facile c'est jamais forcément bien, a-t-elle affirmé. On avait besoin de se mesurer à un peu d'adversité, là c'est ce qu'on a eu ce soir."

- Moins de jeu de transition -

Cette fois, les Françaises, dont la force principale est la défense, n'ont pas réussi à maintenir leur adversaire en-dessous des 60 points, prises par les picks-and-rolls orchestrés par les "Opals", avec les intérieures Alanna Smith (douze points) et Ezi Magbegor (quatorze points, six rebonds) le plus souvent à la finition.

"Quand on est très, très hautes sur les lignes de passe, il faut vraiment être prêtes derrière, dans les aides, a souligné Malonga. C'est ce qui nous a manqué aussi ce soir parce que le premier rideau mettait beaucoup de pression."

La capitaine Sarah Michel Boury, sortie dès le début du dernier quart-temps après un coup de coude au nez, a insisté sur le niveau physique des Australiennes: "Elles ont joué avec agressivité, avec intensité. Et c'est vrai que ça nous a mis dans la dureté. Après, on a eu du mal aussi à développer notre jeu rapide et c'est ce qui faisait notre force."