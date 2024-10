Bocholt l'emporte, Visé est battu lors de l'entrée des clubs belges en Coupe d'Europe

En coupe européenne masculine de handball, le HC Visé a été battu par les Grecs de Diomidis Argous 21-26. Tandis que Bocholt a pris la mesure des Kosovars de Rahoveci 32-29 pour le compte de la manche aller du second tour de l'EHF European Cup Men.

Handicapés par l'absence de cinq titulaires les liégeois du HC Visé ont tout donné devant leurs supporters. Ils ont tenu bon face à leur adversaire jusqu'à quelques minutes du terme de la rencontre alors que l'écart n'était que de trois buts. La fatigue et le manque de rotations leur ont été fatales.

La rencontre entre Bocholt et les Kosovars de Rahoveci a été très disputée. À la mi-temps les limbourgeois menaient 15-14 mais ce sont les visiteurs qui ont pris le troisième quart d'heure pour leur compte et meneé 21-23 au terme de celui-ci. La réaction de Bocholt ne s'est pas faite attendre, les troupes de Luc Boiten ont rejoint les visiteurs au score à la 50ème minute (25-25) avant le rush final qui leur a permis de l'emporter avec un avantage de trois unités. À noter le 6 sur 6 du pivot local Tim Claessens et la bonne prestation du nouveau venu côté belge, le Polonais Przybylski Rafal auteur de huit buts.