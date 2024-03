Boris Taeldeman le plus rapide des skiffeurs à la tête de rivière de Seneffe

En l'absence des Belgian Sharks, confrontés début de semaine dans leurs trials en vue des prochains qualificatifs olympiques, Boris Taeldeman s'est montré le plus rapide des skiffeurs lors de la 50e édition de la tête de rivière de Seneffe, dimanche sur le canal Bruxelles-Charleroi.

Le sociétaire gantois de la GRS, vice-champion d'Europe juniors du skiff en 2022, a devancé, en 27:37, de plus de 4 secondes son voisin du Club Gand Neal Laureyns (23:42) et le Brugeois Lucas Karambizi (24:00). Son équipier du Sport Gand Savin Rodenburg, avec qui Taeldeman a décroché le bronze l'an dernier à l'Euro espoirs en deux de couple, a dû se contenter de la 5e place (24:26), derrière Arnaud Defraigne (24:20). À noter que deux rameurs juniors ont intégré le top 5 au temps scratch, avec le Brugeois Lukas Depla (23:50) et le Namurois Augustin Ghiot (23:56).

Chez les dames, la jeune Ostendaise Marit Janssens a réussi son entrée chez les seniors en remportant le skiff, en 25.45 sur les 6 km de l'épreuve. Elle est suivie par Caitlin Govaert (26:11) et Julie De Clercq (26:29). Là aussi, deux rameuses juniores se sont montrées plus rapides que ces deux dernières avec la Namuroise Eléonore Moons (25:55) et l'Anversoise Lore Helsen (26:02).