Casse, en or à Budapest : "Ravi d'avoir montré que je pouvais battre tous les meilleurs"

"Je suis très satisfait de cette journée", a-t-il confié. "Tous les combats se sont déroulés de manière fluide. J'ai réussi à scorer assez facilement et à produire un excellent judo. Dans un tournoi comme le Masters, il fallait être d'attaque dès le premier tour, car les adversaires sont très costauds. Je suis ravi d'avoir pu montrer que je pouvais battre tous les meilleurs (le Japonais Kohara, vainqueur du Grand Chelem d'Oulan-Bator, en quart de finale, et l'Azéri Mollaei, IJF 3, en demi-finale, ndlr). Je ne vais donc pas me plaindre et je crois que je vais bien dormir", a-t-il souri.

Ce Masters tenait particulièrement à cœur à Matthias Casse, vu qu'il s'agissait d'un test grandeur nature à un an des Jeux Olympiques à Paris. Et il est ravi de l'avoir passé avec la plus grande distinction.